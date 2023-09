"Məlumatıma görə, yaralılarımız mövcuddur".

Metbuat.az bildirir ki, bunu “Ana Ermənistan” hərəkatının koordinatoru Andranik Tevanyan deyib.

O, Azərbaycan Ordusunun yanlız hərbi obyektləri vurduğunu qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.