"Qarabağda rus sülhməramlıları üçün hər hansı təhlükə yoxdur, onlar öz funksiyalarını yerinə yetirirlər".

Metbuat.az bildirir ki, bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. O bildirib ki, vəziyyət mürəkkəb olaraq qalır:

Sülhməramlılarımızın həyatı üçün təhdid olduğuna dair məlumata malik deyilik", - Peskov deyib.



Xatırladaq ki, sentyabrın 19-da Azərbaycan Respublikasının konstitusiya quruluşunun bərpa edilməsi məqsədilə bölgədə lokal xarakterli antiterror tədbirlərinə başlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.