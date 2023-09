İrəvanda hazırda etiraz aksiyaları keçirilir.

Metbuat.az Erməni KİV-nə istinadən xəbər verir ki, hökumət binasının önündə yüzlərlə insan yığışaraq etiraz aksiyaları keçirir.

Polis səs bombalarından istifadə edir.

