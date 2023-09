Boz zona ləğv edilir: Hərbi xuntanın sonu çatdı - VİDEO

Hərbi xuntanın sonu çatdı. Boz zona ləğv ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Caliber”in “YouTube” kanalında yayımlanan yeni süjetində bildirilir.

“Qarabağın erməni əhalisi cinayətkar dəstənin zülmündən xilas ediləcək və tam şəkildə Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya ediləcək. Hazırda hələ də Azərbaycan ərazilərində olan qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin mövqelərinə dəqiq zərbələr endirilir”, - videomaterialda vurğulanır.

Qeyd olunur ki, belə tədbirlərin vaxtı çoxdan yetişib. Belə ki, Ermənistan və onun qurduğu separatçı rejim bölgədə bütün sülh prosesini əngəlləyir, Azərbaycan Ordusu və mülki şəxslərə qarşı mütəmadi təxribatlar törədirdilər.

Daha ətraflı “Caliber”in yeni süjetində:

