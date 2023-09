Sentyabrın ikinci yarısında bu bürclər pula-pul deməyəcək

Astroloqlar ilk payız ayının ikinci yarısında iki bürc altında doğulanları maliyyə uğurlarının müşayiət edəcəyini söyləyiblər.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Buğa bürcünün şanslı olacağı gözlənilir. Bu işarə üçün sentyabr, ümumiyyətlə, çox uğurlu bir aydır və ikinci yarısı tükənməz enerjinin artması ilə qeyd olunacaq.

Buğa hər şey üçün kifayət qədər gücə sahib olacaq - dostları ilə görüşlər, partiyalar və səmərəli iş. Xidmətdə çalışqanlıq diqqətdən kənarda qalmayacaq - təsirli karyera, maaş artımı və çox güman ki, bonuslar da olacaq.

Ulduzların üstünlük verəcəyi başqa bir əlamət də Oğlaqdır. Bu bürc altında doğulanlar üçün diqqətli olmağı dayandırıb risk almağa başlamağın vaxtı çatıb. Bu zaman risk özünü doğruldacaq və yaxşı qazanc gətirəcək.

Bu dövrdə hətta macəralara da başlaya bilərsiniz: təcrübə aparın, sövdələşmələr edin, yeni təkliflərdən imtina etməyin, rəhbərlərinizə fikirlərinizi bildirməkdən çəkinməyin. Bir sözlə - cəsarətli olun, o zaman layiqincə mükafatlandırılacaqsan.





