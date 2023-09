Azərbaycan MN antiterror tədbirləri ilə bağlı MƏLUMAT YAYDI

Sentyabrın 19-dan başlayaraq Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri tərəfindən Qarabağ iqtisadi rayonunda keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirləri uğurla davam edir.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

"Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələrinə məxsus döyüş mövqeləri, hərbi təyinatlı avtomobillər, artilleriya və zenit-raket qurğuları, radioelektron mübarizə stansiyaları və digər hərbi təyinatlı vasitələr zərərsizləşdirilib", - nazirlik qeyd edib.

