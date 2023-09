Bakıda 14 yaşlı oğlan itkin düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xətai rayon ərazisində 2009-cu il təvəllüdlü Qurbanov Elşən Elşad oğlu yaşadığı evdən çıxaraq geri qayıtmayıb.

Hadisə üzrə Xətai RPİ-nin 34-cü PŞ tərəfindən araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.