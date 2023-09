Arda qayıdır

“Real Madrid”in baş məşqçisi Karlo Ançelotti Arda Gülerin zədəsi barədə açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, Arda Güler zədəsini sağaltmaq üzrədir. Ançelottinin sözlərinə görə, Arda Güler yaxşı formadadır və bərpası davam edir. Ançelotti Ardanın fərdi məşqini tamamlamaq üzrə olduğunu ifadə edib. Təcrübəli italyan mütəxəssis 18 yaşlı futbolçunun fərdi məşqini tamamladıqdan sonra komanda ilə birgə məşqlərə qoşulacağını ifadə edib.

Qeyd edək ki, Arda Güler zədəli olduğu üçün hələki rəsmi oyunlarda heyətə daxil edilməyib.

