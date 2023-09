Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələrinə qarşı antiterror tədbirləri davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Müdafiə Nazirliyi qarşı tərəfin səngərdən qaçmasına dair görüntürlər yayıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

