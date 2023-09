Erməni şəxs Azərbaycanın Los-Ancelesdəki konsulluğunun binasında təxribata əl atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Belə ki, o, konsulluğumuzun və onun ətrafına boya töküb, həmçinin qapını bağlayıb.

