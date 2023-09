“Haqlı Qarabağ mübarizəsində can Azərbaycanın yanındayıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "Baykar" şirkətinin Texniki direktoru Səlcuq Bayraktar “X”də yazıb.

“Tarix boyu paylaşdığımız tale birliyini bu gün də davam etdiririk", - deyə o vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.