Türkiyə millisinin baş məşqçisi Ştefan Kunts postundan rəsmi şəkildə uzaqlaşdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Futbol Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb. Açıqlamada qeyd edilir ki, 60 yaşlı mütəxəssislə qarşılıqlı razılıq əsasında müqavilə ləğv edilib.

Qeyd edək ki, Ermənistanla 1-1 hesablı heç-heçədə sonra Ştefan Kunts tənqid edilmişdi.

