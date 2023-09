Sinan Oğan Azərbaycana gəldi

"Hazırda Azərbaycandayam".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyədə prezidentliyə keçmiş namizəd Sinan Oğan X-də yazıb.

"Burada əhval-ruhiyyə çox yüksəkdir. Azərbaycan rəhbərliyinin sağlam və uzaqgörən mövqeyi ilə Azərbaycan ordusunun qəhrəmancasına mücadiləsi Azərbaycan ərazisindəki son erməni silahlı qruplarının da təslim olmasını təmin etdi. 30 il öncə onlar soyqırımı edərək o torpaqları ələ keçirmişdilər. Bu gün Azərbaycan ordusu dinc sakinlərin zərər görməməsi üçün son dərəcə professional bir əməliyyat keçirdi. Bu da bizim fərqimiz olsun".

