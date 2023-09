Azərbaycan XİN brifinq keçirir - CANLI

Bu gün Azərbaycan Respublikasında akkreditə olunmuş diplomatik korpus üçün bölgədə son vəziyyətə dair brifinq keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov və xarici işlər nazirinin müavini Fariz Rzayev Xarici İşlər Nazirliyində diplomatik korpusu son vəziyyət barədə məlumatlandırır.

Brifinqi təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.