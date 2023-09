Qarabağda rus sülhməramlılarının olduğu avtomobilin atəşə tutulması nəticəsində hərbçilər həyatını itirib.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilir ki, avtomobil Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulub.

