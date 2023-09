"Qalatasaray" Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin ilk turunda "Kopenhagen"i qəbul edib.

Metbuat.az bildirir ki, İstanbuldakı matç 2:2 hesabı ilə başa çatıb.

Qrup mərhələsi, I tur

Qalatasaray 2-2 Kopenhagen

Qollar:

35' Mohamed Elyounoussoi (as. Lukas Lerager) (0-1)

58' Diogo Gonçalves (as. Birger Meling) (0-2)

Qırmızı vərəqə 73' Elias Jelert

86' Sacha Boey (as. Tete) (1-2)

88' Tete (as. Wilfried Zaha) (2-2)

