Əhalinin vergi yükü azaldılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İqtisadi Şuranın vergi və gömrük qanunvericiliyi aktlarına təklif olunan dəyişikliklərə həsr olunmuş iclasında bildirilib.

Qeyd edilib ki, sosial xarakterli güzəştlər vasitəsilə əhalinin vergi yükü azaldılacaq.

