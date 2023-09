Bu ölkədə türk dili rəsmi dil oldu: Böyük sevinc yaşadılar - FOTO

İraqın Kərkük şəhərində türk dili rəsmi dil kimi qəbul edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qərar 2008-ci ildə qəbul edilsə də, indi qüvvəyə minib. Hazırda Kərkükdə rəsmi dil kimi türk dilindən istifadə olunur. Bu, Kərkük valisi Rakan Əl-Cuburinin imzaladığı qərarla başlayıb. O, türkcə olmayan bütün yazılarda türkcədən istifadə edilməsini tapşırıb. Qərara görə, türk dili bütün əyalətdə rəsmi yazışmalar üçün etibarlı dillərdən biri olacaq. Qərar çərçivəsində şəhərin bütün məktəblərinin lövhələri yenilənəcək. Rəsmi ofislərdəki yazılar və çöldəki lövhələr artıq türkcə yazılır. Kərkük Qubernatorluğu və Vilayət Məclisində türk lövhələri asılıb.

Lövhələrdə türkcədən əlavə ərəb, kürd və süryani də istifadə ediləcək. Qərar bütün Kərkükdə böyük sevinclə qarşılanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.