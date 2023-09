İctimai fəal Nurlan Qəhrəmanlı (Libre) həbs edilib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən bildirir ki, o, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 388-1.1.1-ci (internet informasiya ehtiyatında və ya informasiya-telekommunikasiya şəbəkəsində yayılması qadağan edilən informasiyanın yerləşdirilməsi, habelə belə informasiyanın yerləşdirilməsinin qarşısının alınmaması) maddəsi ilə təqsirli bilinib.

Yasamal Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə N.Qəhrəmanlı 30 sutka inzibati qaydada həbs edilib.

