Gəncə şəhərində baş verən yanğın nəticəsində qadın həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yanğın şəhərin Natavan qəsəbəsində qeydə alınıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) yanğınsöndürmə briqadası cəlb olunub.

Yanğının söndürülməsi zamanı evdə bir qadın meyiti aşkarlanıb.

Hadisənin başvermə səbəbləri ilə bağlı araşdırma aparılır.

