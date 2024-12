Şimali Osetiya rəhbəri Sergey Menyaylo Vladiqafqazda televiziya qülləsi yaxınlığında partlayışla bağlı xəbərləri təkzib edib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, respublika rəhbəri feyk xəbərlər yaymamağa çağırıb.

Qeyd edək ki, "SHOT" teleqram kanalı PUA-nın Vladiqafqazın Osetinskaya Qorka küçəsindəki televiziya qülləsini vurmağa cəhd etdiyini və nəticədə partlayış baş verdiyini yazıb.

