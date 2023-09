"Bu qalibiyyəti Ordumuza həsr edirəm".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa Liqasının qrup mərhələsində ilk oyunun çıxan “Qarabağ” klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanov deyib. Baş məşqçi “Molde” ilə keçirilən oyunu yüksək qiymətləndirib.

Qeyd edək ki, matç "Qarabağ"ın 1:0 qələbəsi ilə bitib.

