"İclasa qədər Azərbaycan əsas məsələni həll etmişdi" - Politoloq

"Gecə saatlarında baş tutan BMT TŞ-nin iclası gözlənildiyi kimi, ortaq bəyanatsız başa çatdı".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri politoloq Zaur Məmmədov bildirib. Politoloq deyir ki, xanım Berbokun terrorçular haqqında bir cümlə belə deməməsi. ABŞ nümayəndəsinin çıxışı isə, yəgin ki, erməni diasporasında ümidlərin puç olması isə nəticələndi:

"İclas Türkiyənin birbaşa Azərbaycana dəstəyi, Rusiyanın nümayəndəsinin digərləri ilə müqayisədə hadisələrə düzgün olaraq Ermənistanın atdığı addımlar bucağında baxması fonunda , Almaniya XİN rəhbəri Berbokun Azərbaycana qarşı hamıdan sərt ifadələri ilə yadda qaldı. Ən maraqlısı isə, bəzi nümayəndələrin Ermənistanda demokratiyanı qorumaq zəruridir tezisi idi. Sual olunur, Azərbaycanın öz ərazisində antiterror addmları ilə Ermənistandakı demokratiya arasında hansı bağlar var? Cavab məlumdur. Borel və Berbok Qafqazda hadisələrə rəqibləri ilə münaqişə prizmasından yanaşırlar. Əsas odur, dünən toplaşanlar, həmçinin Fransa, münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsinsə həll edilməsi ifadəsindən istifadə etdilər. Qarabağa status ifadələri tarixə qovuşdu".

Politoloq qeyd etdi ki, dünənki iclas separatizmə yer olmadığını göstərərək Azərbaycanın lehinə başa çatdı.

"Çünki iclasa qədər Azərbaycan artıq əsas məsələni həll etmişdi və rəsmi Bakının güclənən mövqeyi fonunda hər kəs reallığı qəbul etməli idi",- sitatın sonu.

Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.