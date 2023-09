Futzal üzrə Dünya çempionatı 2024-ün elit-raund mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək Qazaxıstan – Azərbaycan oyununa təyinatlar açıqlanıb.

Metbuat.az Futzal Federasiyasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Astanada baş tutacaq oyunu Bolqarıstandan olan hakimlər idarə edəcək:

Hakimlər: Trayan Ençev, Kaloyan Kirilov, İvo Tsenov

Hakim-isnpektor: Silvo Borosak (Sloveniya)

UEFA nümayəndəsi: Morten Engebretsen

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.