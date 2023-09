Tanınmış rusiyalı müğənni Lyubov Uspenskayanın Ermənistanda planlaşdırılan konserti təxirə salınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sentyabrın 28-də İrəvanda Lyubov Uspenskayanın konserti baş tutmalı idi. Lakin paytaxtda baş verən hadisələr fonunda bu konsert ləğv olunub.

Xatırladaq ki, məşhur reper Snoop Doggun da İrəvandakı konserti təxirə salınıb.

