Xəbər verdiyimiz kimi, Qarabağda antiterror tədbiri zamanı şəhid xəbəri çıxmış XTQ-nin 28 yaşlı zabiti Rəsul Ağayev 3 gün sonra ayağından yaralı halda bataqlıq ərazidən tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, artıq yaralı hərbçimiz həmin ərazidən təxliyə edilib.

Qeyd edək ki, əslən Salyan rayonunun Babazanlı massivindən olan Rəsul Ağayevin 2 qızı var.

