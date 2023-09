Azərbaycan hərbçilərinin antiterror əməliyyatlarından əvvəl lentə alınan görüntüləri paylaşılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə hərbçilərin bir yerə yığışaraq dua etdiyi müşahidə edilib. Görüntülər hərbçilər tərəfindən lentə alınıb.

