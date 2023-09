"App Store" buna görə işləmir

Ölkədə bəzi smartfonlarda istifadə olunan “App Store” tətbiqi iflic olub.

Metbuat.az bildirir ki, bir neçə gündür istifadəçilər bu tətbiqin xidmətlərindən yararlana bilmirlər. Mütəxəssislər əvvəllər belə problemin qeydə alınmadığını deyirlər.

İnformasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis Rəşad Əliyevin sözlərinə görə, məsələ yalnız ölkə səviyyəsindədir:

“Düşünürəm ki, bu, telefonlara ziyanverici proqramların yüklənməsinin qarşısını almaq üçündür”.

R.Əliyev onu da qeyd etdi ki, problemin nə vaxt aradan qaldırılacağı məlum deyil.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.