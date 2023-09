ABŞ Prokurorluğu Bob Menendeslə bağlı mətbuat konfransı keçirdi

ABŞ-nin Nyu-York Cənub Dairəsi üzrə prokurorluğu ermənipərəst demokrat senator Bob Menendesə və onun həyat yoldaşı Nadin Arslanyana qarşı korrupsiya ittihamı ilə bağlı mətbuat konfransı keçirib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki,həmçinin Menendes və həyat yoldaşı demokrat senatora təsir göstərmək müqabilində yüzminlərlə dollar dəyərində rüşvət almaqda ittiham olunur.

Prokurorluğun iddiasına görə, rüşvətlərə qızıl külçələr, nağd pul, ev ipotekası ödənişləri, Yarımçıq iş günü və ya işdən kənarda olmağa görə kompensasiya və dəbdəbəli avtomobil daxil olub.

Həmçinin onun həyat yoldaşı Nadin Arslanyan və Nyu-Cersidən olan üç iş adamı əvvəlcədən əlbir olaraq bu işlərdə iştirak etməkdə ittiham olunur. Bu şəxslər Menendesin ABŞ senatoru kimi səlahiyyətindən şəxsi maraqlar və Misirin xeyrinə, daha doğrusu, ABŞ-yə halal ət tədarükündə inhisarı əldə saxlamaq üçün istifadə etmək səylərini koordinasiya etməkdə ittiham olunur.

Prokurorluqdan Menendesin evində və onun bank qutusunda aparılan axtarışlar zamanı üzərində Menendesin adı yazılmış pencəklərin içərisindəki zərflər də daxil olmaqla, təxminən 500 min dollar pul tapılıb. Prokurorlar iddia edir ki, zərflərin bəzilərində senatorun rüşvət almaqda ittiham olunduğu iş adamlarından birinin barmaq izləri və ya DNT-si olub.

Qeyd edək ki, daha əvvəl Menendes korrupsiyada ittiham olunsa da, bəraət qazanmışdı.

Xatırladaq ki, sentyabrın 14-də ABŞ Senatında erməni lobbisi ilə korrupsiya əlaqəsinə görə hazırda FTB tərəfindən təhqiqat altında olan senator Bob Menendesin təşkil etdiyi dinləmədə ABŞ Dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi vəzifəsini icra edən Yuri Kim Azərbaycan əleyhinə bəyanatla çıxış edib.

