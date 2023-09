Bu ilin yanvar-avqust aylarında 563,8 min ton qara metal və ondan hazırlanan məmulatlar idxal edilib.

Metbuat.az Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadla xəbər verir ki, idxal edilən qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatların dəyəri 703,2 milyon dollar olub.

Xatırladaq ki, 2022-ci ilin müvafiq dövründə dəyəri 638,3 milyon dollar olmaqla 442,4 min ton qara metal və ondan hazırlanan məmulatlar idxal edilib.

