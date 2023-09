ABŞ Konqresinin nümayəndə heyəti senator Qari Petersin başçılığı ilə Ermənistana gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Ermənistandakı səfirliyi məlumat yayıb

O, səfər çərçivəsində Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan parlamentin sədri Alen Simonyan, xarici işlər nazirinin müavini Paruyr Hovhannisyan və digər rəsmi şəxslərlə görüşəcək.



Tərəflərin Qarabağdakı durumu da müzakirə edəcəkləri gözlənilir.

