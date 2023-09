Argentinalı ulduz futbolçu Lionel Messi oynamaq istədiyi klubun adını açıqlayıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, "İnter Mayami"nin 36 yaşlı forvardı vətənində "Nyuells Old Boyz" klubunda oynamaq arzusu olduğunu deyib:

"Həmişə bunu istəmişəm. Xüsusən də dünya çempionu olduqdan sonra, Argentina futbolundan həzz almaq üçün. Çünki uşaq vaxtı orada oynamışam".

