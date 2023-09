Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov İrana rəsmi səfər edə bilər.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı İranın XİN rəhbəri Hüseyn Əmir Abdullahian açıqlayıb.

Xatırladaq ki, Sergey Lavrov Hüseyn Əmir Abdullahianla BMT Baş Assambleyasının sessiyası çərçivəsində görüş keçirib və tərəflər Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə ediblər.



