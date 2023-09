Sabiq nazirin nəvəsinə vəzifə verildi - FOTO

Sabiq təhsil naziri, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru Misir Mərdanov nəvəsinə vəzifə verib.

Metbuat.az Qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, sabiq nazirin qızı Samirə Mərdanovanın oğlu Murad Mərdanov Yasamalda “Göyərçin Uşaq Bağçası”nın direktoru təyin edilib.

Samirə Mərdanova özü isə “Bakı Beynəlxalq Təhsil Kompleksi”nin direktoru vəzifəsində qalıb.

Qeyd edək ki, “Bakı Beynəlxalq Təhsil Kompleksi” MMC-nin və “Göyərçin Uşaq Bağçası” MMC-nin qanuni təmsilçisi Mərdanova Samirə Misir qızıdır. Hər iki obyektin sahibi isə Misir Mərdanovdur.

