Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan sabah Naxçıvana səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb.

Prezidentlər arasında təkbətək və geniş tərkibli görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Görüşlər zamanı regional və beynəlxalq məsələlərin, ikitərəfli münasibətlərin mövcud vəziyyəti, Qarabağdakı proseslər müzakirə ediləcək.

