Qarabağda qanunsuz məskunlaşan ermənilər Şuşa şəhərinin Sarıbaba kəndini tərk edib.

Metbuat.az Musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, onlar burada qalmaq istəmədiklərini, Ermənistana getdiklərini bildiriblər.

Razılaşmaya əsasən, Rusiya sülhməramlılarının müşayiəti ilə onlar artıq Ermənistanın Kornidzor şəhərinə çatıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.