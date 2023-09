​Milli Qəhrəman Albert Aqarunovun qardaşı CANLI EFİRDƏ - VİDEO

ATV-nin yeni “Xəbərin olsun” proqramı bu gün artıq start verib.



Metbuat.az xəbər verir ki, proqramda Milli Qəhrəman Albert Aqarunovun qardaşı Rantik Aqarunov canlı efirə qoşulub.

Aparıcıların suallarını cavablandıran Rantik, qardaşından söz açıb:

“Albert bizim ən kiçiyimizdir. Biz 8 qardaş, 2 bacıyıq. Onu axırıncı dəfə ad günündən qabaq, aprelin 22-i görmüşdüm. Onu avtobusa qədər yola saldım. Bizə dedi ki, darıxmayın, Şuşanı ala bilməzlər, heçnə olmuyacaq. Ayın 8-I xəbər gəldi ki, Albert vurulub”.



Daha ətraflı video görüntüdə:

