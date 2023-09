Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dəvəti ilə Naxçıvana işgüzar səfərə gələcək.

Metbuat.az TRT Haber-ə istinadən xəbər verir ki, Ərdoğan İlham Əliyevlə Qarabağda baş verən son hadisələri müzakirə edəcək.

Həmçinin qeyd olunub ki, dövlət başçılarının İğdır-Naxçıvan Təbii Qaz Kəmərinin təməlqoyma mərasimində və modernləşdirilmiş Naxçıvan Hərbi Kompleksinin açılışında iştirak edəcəyi gözlənilir.

