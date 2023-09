Qərbi Azərbaycana qayıdışla bağlı komissiya yaradılır

“Sonuncu deportasiya zamanı Ermənistan ərazisində soydaşlarımıza qarşı törədilən cinayət faktları barədə əlimizdə çoxlu faktlar, sənədlər, şahid ifadələri var”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Qərbi Azərbaycan İcmasının sədri Əziz Ələkbərli Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən "Qərbi Azərbaycana qayıdış: Hüquqi aspektlər" mövzusunda ictimai dinləmədə çıxışı zamanı deyib.

İcma sədri xatırladıb ki, Qərbi Azərbaycan İcmasının müraciəti ilə Respublika Baş Prokurorluğu bu istiqamətdə müvafiq addımlar atıb və bu iş davam edir:

"Qərbi Azərbaycana Qayıdış Konsepsiyasına diqqət yetirsəniz görərsiniz ki, Qərbi Azərbaycan icması nəinki son 100 ildə, bütövlükdə ötən iki əsr ərzində soydaşlarımıza qarşı törədilmiş ədalətsizliyi qəbul etmir və bu ədalətsizliyi nəticələrini rədd eləyir. İcma Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsində, Mülki və Siyasi Hüquqlar üzrə Beynəlxalq Paktda, qaçqınların statusuna dair Konvensiyada və digər mühüm beynəlxalq aktlarda təsbit olunmuş geriyə qayıtmaq hüququna əsaslanmaqla indiki Ermənistan ərazisindən qovulmuş azərbaycanlıların öz yurdlarına qayıtmalarına şərait yaradılmasını və oraya qayıtdıqdan sonra onların fərdi və kollektiv hüquqlarının təmin edilməsini özünün əsas hədəfi kimi bəyan eləyir".

Ə.Ələkbərli bildirib ki, Qərbi Azərbaycan indiki Ermənistan ərazisinin son qarışına qədər tarixi Azərbaycan torpaqlarıdır və bu torpaqların son qarışına qayıdana qədər mübarizə davam edəcək: "Bu tarixi vəzifənin həyata keçirilməsinin hüquqi aspektlərinin müəyyən edilməsində və həyata keçirilməsində hüquqşünaslarımızın bilik və təcrübəsinə böyük ehtiyac var. Bu məqsədlə Qərbi Azərbaycan İcmasında Hüquq Komissiyasının formalaşdırılması istiqamətində iş gedir. O komissiyanın bəzi üzvləri bu gün bu tədbirdə də iştirak edir və fürsətdən istifadə edərək bütün hüquqşünaslarımızdan xahiş edirəm ki, bu komissiya ilə yaxından əməkdaşlıq eləsinlər".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.