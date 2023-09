Azərbaycanda quru sərhədləri bu vaxta qədər bağlı olacaq

Azərbaycanda bir neçə müddətdir ki, hər kəsi düşündürən sual quru sərhədlərin nə vaxt açılacağı ilə bağlıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkədə quru sərhədləri gələn ilin yanvarın 2-dək bağlı qalacaq.

Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb.

Qərarla Azərbaycan ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti bu il oktyabrın 2-dən gələn il yanvarın 2-dək uzadılıb.

Bu isə o deməkdir ki, karantin rejimində yumşalma olmayacağı təqdirdə quru sərhədlər ən az gələn ilin yanvarın 2-dək bağlı qalacaq.

