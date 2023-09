Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfərə gələn Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Naxçıvan şəhərində rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərasim zamanı İlham Əliyevlə Ərdoğan arasında maraqlı dialoq baş tutub:

- Ərdoğan: Qardaşım, bizim oralar yanır. Sənin buralar ...



-İlham Əliyev: İndi yağmağa başladı, leysan gedir. Bərəkətdir. Xoş gəldiniz.

