Rusiyanın daxili işlər naziri Vladimir Kolokoltsev İrəvana səfər edib.

Metbuat.az “Sputnik Ermənistan”a istinadən xəbər verir ki, Kolokoltsev İrəvanda Ermənistan və Rusiya Daxili İşlər Nazirliklərinin birgə kollegiya iclasında iştirak edəcək.

Bildirilir ki, Rusiya və Ermənistanın DİN rəhbərləri Vladimir Kolokoltsev və Vaqe kazaryan sonuncu dəfə apreldə Moskvada görüş keçiriblər.

