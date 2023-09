Teymur Rəcəbovun üçüncü qızı dünyaya gəldi - FOTO

Azərbaycanlı qrossmeyster Teymur Rəcəbovun növbəti övladı dünyaya gəlib.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadla xəbər verir ki, bu haqda şahmatçı özü məlumat yayıb. O, qızı dünyaya gəldiyini bildirib. T.Rəcəbov övladına Emma adını qoyduğunu bildirib.

"Nika və Emma ilə ailə fotosu" deyə, şahmatçı paylaşımında yazıb.

Qeyd edək ki, T.Rəcəbov ötən ilin yanvarında Rusiyanın Xalq artisti Lyudmila Maksakovanın nəvəsi Anna Maksakovailə evlənib və onların avqustda qızı dünyaya gəlib. Şahmatçı 2011-ci ildə isə Elnarə Nəsirli ilə ailə qurub. Cütlük bir müddət əvvəl isə boşanıb. Onun bu evlilikdən Məryəm adlı qızı da var.

