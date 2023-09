Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə qeyri-qanuni erməni silahlıllarına qarşı antiterror tədbirləri başa çatdıqdan sonra Azərbaycan tərəfindən atılan addımlar haqqında məlumat paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə XİN rəsmisi "X" hesabında paylaşım edib.

