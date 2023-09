"Qalatasaray"ın oyununa damğa vuran penalti epizodu - VİDEO

Türkiyə Super Liqasının təxirə salınan "Qalatasaray" "İstanbulspor" oyunu baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyuna maraqlı penalti epizodu damğa vurub. Matçın 37-ci dəqiqəsində Kerem Aktürkoğlu və Mauro İkardinin penalti təşkilatçılığı uğursuz alınıb. Penaltini yerinə yetirmək üçün penalti nöqtəsinə yaxınlaşan Kerem Aktürkoğlu topu İkardiyə ötürsə də, İkardinin zərbəsi dəqiq olmayıb. Hücumçu topu qapını boş olan hissəsinə vursa da, zərbə dəqiq alınmayıb. İkardinin 42-ci dəqiqədə vurduğu qol isə “Qalatasaray”a qələbə qazandırıb.

Qeyd edək ki, bu təşkilatçılıq “Barselona”da Messi və Suarezin epizodunu xatırladıb. Həmin vaxt penalti nöqtəsinə yaxınlaşan Messi Suarezə ötürmə etmişdi. Suarezin isə topu qapıdan keçirmişdi.

