ABŞ-nin "Maxar Technologies” şirkəti Qarabağda erməni əsilli vətəndaşların bölgəni tərk etməsi zamanı avtomobillərin uzun növbələrini əks etdirən peyk görüntülərini dərc edib. Metbuat.az xəbər verir ki, Qarabağı bu günə kimi tərk edən ermənilərin sayı 28 minə yaxınlaşır.

