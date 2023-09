ABŞ-nin Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAID) rəhbəri Samanta Pauer Azərbaycana gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə USAID-in Bakı ofisi məlumat verib.

Səfər zamanı rəsmi görüşlərin keçirilməsi, eləcə də Qarabağ bölgəsindəki vəziyyətin müzakirəsi gözlənilir.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Samanta Pauer Ermənistanda səfərdə olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.