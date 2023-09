Şəhidlərimizin qohumları və qazilər Xəzər televiziyasının qonağı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lalə Azərtaşın aparıcısı olduğu proqramda şəhidimizin görüntüləri yayımlanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.