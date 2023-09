​Birbank kartları ilə 200 AZN xərcləyin, 30 AZN qazanın kampaniyasının bitməsinə az qaldı

Ölkənin ilk rəqəmsal bankı Birbank-dan yeni “200 AZN xərclə, 30 AZN qazan” kampaniyası yekunlaşır. 2 oktyabr tarixinədək Birbank Cashback taksit kartını onlayn əldə edən müştərilər kartın rəsmiləşdiyi gündən etibarən ilk 30 gün ərzində birdəfəlik 200 AZN və üzəri nağdsız alış-veriş etdikdə 30 AZN bonus qazanacaqlar.



Kampaniya yalnız taksit, POS terminal, eləcədə onlayn ödənişlərə şamil edilir. Bonus əməliyyatın ardından 3 iş günü ərzində müştərinin keşbek balansına köçürüləcək.

Kampaniya Birbank Chasback kartını Birbank mobil tətbiqi, https://birbank.az/ və ya https://www.kapitalbank.az/ saytından onlayn müraciət əsasında əldə edən müştərilər üçün nəzərdə tutulub. Kampaniya haqqında ətraflı məlumat üçün: https://Kbl.az/bctpr

Maliyyə əməliyyatları, pul köçürmələri, nağdlaşdırma və nağdlaşdırmaya bərabər tutulan əməliyyatlar, dövlət, cərimə, kredit, kommunal və sığorta ödənişləri kampaniya çərçivəsində nəzərə alınmır. Eyni zamanda Kapital Bank-da aktiv kredit kartı olan və kartın istifadə müddətinə 90 gündən çox qalan müştərilər kampaniyadan yararlana bilməyəcəklər.

Birbank kartı haqqında ətraflı məlumat üçün https://birbank.az saytına, 196 Sorğu Mərkəzinə və ya kartın Facebook və Instagram səhifəsinə müraciət edə bilərsiniz. Birbank kartını sifariş vermək üçün Birbank tətbiqini yükləyin, “1” yazıb 8196 qısa nömrəsinə SMS göndərin, WhatsApp vasitəsilə (+994 50) 999 81 96 nömrəsinə yazın və ya Birbank mərkəzlərinə müraciət edin.

