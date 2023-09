Separatçı rejimin saxta prezident müşaviri David Babayan təslim olacağını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, feysbuk hesabında məlumat verib. O qeyd edib ki, bu gün Xankəndidən Şuşaya gedəcək:

"Bu qərar narahatlıq və stress yaradacaq, amma əminəm ki, məni anlayacaqlar. Mənim yoxluğum və ya daha pisi, qaçmağım, bizim millətimizə ciddi ziyan vuracaq".

